华为吁英国勿轻率封杀5G

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（法新社伦敦8日电） 中国电信巨擘华为（Huawei）今天敦促英国，不要因为美国制裁华为，就仓促排除华为参与英国5G网路建设，因为这样的决定将付出庞大代价。

英国首相强生（Boris Johnson）收到安全机构重新评估华为长期安全性的报告之后，华为对英国做出上述呼吁。

美国对华为祭出新制裁，阻止美国5G网路核心的晶片与半导体商对华为供货，这让华为可能得从原本有信誉的美国供应商，转向安全性无法获得英国安全机构保证的替代选择，英国因而重新评估与华为的合作。

强生政府允许华为，在不涉及处理个资「核心」要件的条件下参与英国5G网路建设，参与程度最高35%。

美国的制裁将在9月生效。

华为副总裁张国威表示，这项制裁的长期影响必须花上数个月才能充分了解，「我们呼吁英国政府再等一段时间」。

「我们谈的是长期影响，这需要时间来看，得几个月才能了解。」

张国威指出，排除华为参与5G的任何决定，都可能让英国5G建设进度延迟18个月。他估计，两年的延宕将使英国经济损失290亿英镑（约新台币1.06兆元）。

「这个决定将影响英国数位政策和数位经济的未来…非常重要。」

© 2020 AFP