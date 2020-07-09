性侵入狱政客母丧 文在寅送花圈吊唁挨批

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（法新社首尔9日电） 因涉性侵女秘书而遭判刑的前忠清南道知事安熙正遭遇母丧，韩国总统文在寅等许多政治人物送花圈吊唁，但此举让曾在选战中承诺会成为「两性平权领导人」的文在寅面临批评声浪。

法新社报导，安熙正母亲的丧礼本周举行，文在寅等数十名资深政治人物都送上吊唁花圈，这些政治人物包括执政党及在野党人士，但大多是文在寅所属的共同民主党人士，且大多为男性。

安熙正因涉嫌性侵金姓女秘书遭判有期徒刑3年6个月，日前获准暂时出狱参加母亲丧礼，丧礼当天有许多政坛大老到场致意，包括现任国务总理丁世均、前总理李洛渊、民主党党魁李海瓒。

安熙正允许媒体进场采访，媒体拍摄到的照片中可以看到一个大型白色花圈被放在主位，名牌上印着韩国总统府青瓦台的图徽及文在寅的名字。

女性维权团体与进步派政治人物对此猛烈批评，认为这种行为证明了政府体制的传统心态，并释出「性犯罪可被忽视」的讯息。

评论家崔文善（译音）在韩国日报写道：「一名总统传达的所有讯息都代表政府的行动，包括吊唁。」她也说，当文在寅送出了花，「对韩国女性来说，就没有总统了」。

在野党正义党发言人赵惠珉（译音）也表示，安熙正性侵案受害者的「人生仍因为接连而来的羞辱痛苦挣扎」；她也说，「一个政治人物传达的讯息或行为，明显不是个人行为，而具有公共性质」，「我们无法不去问他们的行为代表什么意义」。

对此，总统办公室今天回应，他们是在「充分探讨状况」后，决定送花圈吊唁。

安熙正在2017年民主党内总统候选人提名中输给文在寅，一度被视为下届总统热门人选，但在去年爆出多次利用职权性侵金姓女秘书丑闻，声望跌至谷底并锒铛入狱。

© 2020 AFP