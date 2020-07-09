欢乐合唱团娜娅里维拉失踪 疑似溺毙湖中

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（法新社洛杉矶8日电） 美国警方表示，热门音乐喜剧影集「欢乐合唱团」（Glee）演员娜娅里维拉（Naya Rivera）与4岁儿子出游惊传失踪，疑似溺毙加州湖中。

文杜拉郡警长办公室（Ventura County Sheriff's Office）今晚确认娜娅里维拉失踪，先前已派出潜水警队寻人，后来碍于天色太黑而无法进行搜救任务，承诺明早「天一亮」马上继续。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，文杜拉郡警察局警长布萧（Eric Buschow）说，33岁的娜娅里维拉带着4岁儿子于当地时间下午1时左右租借一艘船，大约3小时后，儿子独自在船上睡觉被人发现，所幸毫发无伤。

她的儿子告诉调查人员，两人本来在游泳，但是妈妈一直没有回到船上。布萧说：「船上还有一件成人救生衣。」

娜娅里维拉在「欢乐合唱团」饰演啦啦队员罗培兹（Santana Lopez）走红，与演员前夫莱恩多尔希（Ryan Dorsey）育有一子，婚后4年已于2018年离婚。

该剧迄今至少已有两人过世，包括在剧中饰演坏小子的马克萨林（Mark Saling）2018年上吊自杀身亡；以及主角柯瑞蒙堤斯（Cory Monteith）2013年因服药过量，倒毙于温哥华酒店房中。（实习编译：王婉茜/核稿：陈昱婷）

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