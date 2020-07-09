疫情阴影下会面 美墨领袖赞许两国关系重要

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（法新社华盛顿8日电） 在冠状病毒疫情和美国总统川普过去对南方邻国墨西哥的轻蔑言论阴影下，墨国总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天抵达白宫与川普举行会谈。

法新社报导，美墨领袖在白宫椭圆形办公室会面，川普赞许两国关系「重要」，而罗培兹欧布拉多这位左派民粹主义者同样采取温和口吻。

川普表示：「美国和墨西哥之间的关系从未如现在这样亲近。」这位准备竞选连任的美国总统曾誓言兴建美墨高墙，以防堵「强暴犯」和「犯罪者」。

川普告诉罗培兹欧布拉多：「我们当初能胜选，是因为我们承诺打击贪腐、将权力交还给人民，并以国家利益为优先。」川普说：「我做到，你也做到了。」

罗培兹欧布拉多感谢川普的「体谅」，并向这位美国总统表示：「你不曾把我们如殖民地般对待。」

「相反地，你尊重我们为一独立国家。这是为何我来到这里：向美国人民表达他们的总统对我们的友好和尊重。」

此外，罗培兹欧布拉多也感谢川普在贸易上的帮助，以及对2019冠状病毒疾病（COVID-19）提供医疗设备等援助。

美墨领袖这次会面是庆祝「美墨加贸易协定」（USMCA）生效。USMCA是「北美自由贸易协定」（NAFTA）的修正继承版，川普曾称NAFTA扼杀美国劳工阶级的工作机会。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）这次婉拒前往华盛顿，未能让这次会面成为美加墨3国领袖高峰会。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP