美国疫情严峻 确诊人数突破300万大关

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿8日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊病例今天突破300万大关。与此同时，美国总统川普仍淡化疫情构成的威胁，力促学校重开大门。

目前美国南方多处的病例都遽增，包括德州、佛罗里达州、路易斯安那州和亚利桑那州。至于之前的疫情重灾区如纽约和东北部，疫情已几乎完全趋缓。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）即时统计，目前全美已有300万9611人确诊2019冠状病毒疾病。

美国副总统彭斯（Mike Pence）告诉记者：「此刻我们已对超过3900万美国人实施检测。」

「其中有超过300万美国人呈阳性反应，超过130万美国人已经康复。」

川普上午则在冠状病毒工作小组召开会议前连番推文，要求让学生在秋季重返校园，并对美国疾病管制暨预防中心（CDC）开炮。

川普表示：「德国、丹麦、挪威、瑞典与许多其他国家，学校都复学了，没什么问题！」

「民主党人认为如果美国学校在11月选举前重新开放，在政治上会对他们不利。但这对孩子和家庭很重要。如果不重开，（我）可能会砍经费！」

© 2020 AFP