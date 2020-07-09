7大汉压死他 美又传非裔遭压制丧命

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（法新社华盛顿8日电） 美国反种族歧视示威持续延烧之际，密西根州少年观护所传出非裔青少年被中心人员压制窒息失去知觉，送医后不治事件。事发影片被放上网后疯传，再度引爆民众愤慨。

16岁少年佛瑞德里克斯（Cornelius Fredericks）4月底在密州卡拉马朱（Kalamazoo）青年住宿治疗中心「湖畔学院」（Lakeside Academy）的餐厅内朝另一名少年丢三明治，中心人员随即将他制伏并压制在地。5月1日，也就是事发后第2天，佛瑞德里克斯不治身亡。

从监视摄影机拍下的影片可以看到，佛瑞德里克斯朝人丢三明治之后，被多名男子利用体重制伏，接着被压制在地。

10分钟后，佛瑞德里克斯似乎失去知觉，中心人员随即施行人工心肺复苏术（CPR）后呼叫医疗服务。

佛瑞德里克斯之死，让人想起手无寸铁的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）员警逮捕后压颈致死事件。佛洛伊德被压颈致死的过程也被人拍下，影片在社群媒体流传后引爆怒火，反种族歧视和警察执法残暴的示威抗议活动也因此爆发。

佛瑞德里克斯家族委任律师费格（Geoffrey Fieger）昨天公开影片时表示，佛瑞德里克斯之死的「骇人影片」凸显湖畔学院的「恐惧与虐待文化」。他说，在湖畔学院，「窒息是常见作法...这是一种惩罚形式」。

费格说，佛瑞德里克斯「4月29日因为丢三明治的罪被处死」，这7名把他压制在地的工作人员「让他缺氧，他的脑部承受不可逆的损伤」。

两名指导员和一名护理师被控过失杀人与虐待儿童。

费格6月间对涉案人员以及经营湖畔学院的民营公司Sequel Youth and Family Services提出民事诉讼。这家公司与密州政府签有合约。

费格在诉状中写道：「柯尼利亚斯（佛瑞德里克斯的名字）大叫『我不能呼吸』，还不足以让工作人员停止这种过分的压制。」

「过度动用压制以及不考量柯尼利亚斯性命，和佛洛伊德之死相对照，就会看到让人毛骨悚然的相似之处。」

© 2020 AFP