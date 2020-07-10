全球冠状病毒疫情逾1228万例确诊 超过55万死

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间10日11时（台湾10日晚间7时），全球至少55万5036人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），确诊病例逾1228万9840例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少656万5600人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计13万3291人病故、311万8168人确诊，至少96万9111人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（6万9184人丧生、175 万5779人染疫）、英国（4万4602人丧生、28万7621人染疫）、义大利（3万4926人丧生、24万2363人染疫）及墨西哥（3万3526人丧生、28万2283人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3585例确诊、4634人不治，目前有7万8609人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万1523死、279万5751例确诊；美国和加拿大累计14万2074死、322万4911例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计13万8136死、318万1209例确诊。

亚洲累计4万1368死、165万4407例确诊；中东地区累计1万9403死、88万1789例确诊；非洲累计1万2397死、54万845例确诊；大洋洲累计135死、1万929例确诊。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

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