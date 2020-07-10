击败两对手 爱尔兰财长当选欧元集团主席

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（法新社布鲁塞尔9日电） 由欧元区19国财长组成的欧元集团今天宣布，已选出爱尔兰财政部长杜诺荷（Paschal Donohoe）担任新任主席，带领欧元区脱离数十年来最严重的经济衰退。

现任主席、葡萄牙财长沈德诺（Mario Centeno）推文说：「恭喜欧元集团新任主席。」

杜诺荷将于今年7月13日就职，任期两年半至2022年年底。

杜诺荷在两轮投票后击败西班牙经济部长卡尔维诺（Nadia Calvino）和卢森堡财长葛梅格纳（Pierre Gramegna），拿下至少10票，不过最终结果尚未公布。

杜诺荷将在任期中，监督一项大规模欧盟复苏计画。欧盟内部在经济财政政策上呈现南北分裂的局面，这项计画目前仍在协商阶段。

欧元区经济今年将萎缩创纪录的8.7%，也可能出现大规模失业和其他严重后果。

杜诺荷在声明中说：「在整个欧盟，我们的公民都期望我们提供必要的领导。」

他说：「作为主席，我将寻求在欧元区所有成员国之间建立桥梁，并与所有成员国积极交流。」

外界普遍认为欧元区单一货币需要改革，现年45岁的杜诺荷也将负责重启停滞不前的相关计画。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

© 2020 AFP