因疫情大流行提前获释 川普前私人律师再遭监禁

广告 继续浏览后续

（法新社纽约9日电） 美国总统川普的前私人律师柯恩（Michael Cohen）先前因2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，而在服刑还不满一年时提前出狱；他的律师说，柯恩今天再度遭监禁。

为避免让受刑人暴露于疫情在监狱中扩散的风险，柯恩5月从联邦监狱获释。两名熟知内情的消息人士当时匿名表示，柯恩剩余的刑期将在家监禁；他预定2021年11月刑满。

现年53岁的柯恩因安排支付封口费给宣称曾与川普发生性关系的成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）和前花花公子女郎麦道高（Karen McDougal）、金融犯罪并对国会说谎，遭判处3年徒刑，已服刑近一年。

曾表态愿为川普「挡子弹」的柯恩后来对川普炮火全开，并与民主党领导的国会调查合作。川普大骂柯恩是「叛徒」，柯恩入狱前则不忘对前老板补上一刀，在前往联邦监狱报到前暗批川普「仇外、不公、说谎」。

联邦监狱管理局（Federal Bureau of Prisons）发言人今天告诉法新社：「柯恩今天因拒绝在家监禁的条件，而被送回联邦监狱。」

一周前，「纽约邮报」刊出一张照片，内容是柯恩在曼哈顿一家餐厅外享用餐点。

不过，柯恩的朋友兼法律顾问戴维斯（Lanny Davis）推测，柯恩之所以再度遭监禁，可能是因为他计划在未来几个月内出版内容与川普有关的新书。

他说，柯恩起初拒绝同意在家监禁的条款，因为这将使他无法向媒体发言或出版回忆录。

戴维斯说，柯恩后来受到要将他送回监狱的威胁而改变心意，却仍再度遭监禁。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP