巴西总统确诊后脸书直播 赞羟氯奎宁疗效

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（法新社巴西利亚9日电） 确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的巴西总统波索纳洛今天在脸书直播中说，自己身体状况「非常好」，他并再度提倡用争议性药物羟氯奎宁来治疗COVID-19。

65岁的波索纳洛（Jair Bolsonaro）在总统官邸进行的每周例行脸书（Facebook）直播中，看来气色良好，但身旁未见平常陪同直播的部长或高阶官员和手语翻译人员。他在7日宣布自己染疫。

极右派的波索纳洛从疫情爆发一开始，就不把病毒严重性当一回事，还批评地方政府实施的防疫限制措施。

波索纳洛今天表示，他上周末感觉身体不太舒服后，就开始每天服用一颗羟氯奎宁药丸。

羟氯奎宁原本用来实验治疗疟疾，但如今在很多国家被推广用于治疗COVID-19。然而，这类用药的疗效尚未获得正式证明，全球科学界也对这类疗法意见分歧。

波索纳洛在直播中说：「我很清楚告诉你们，我服用羟氯奎宁，而且它有效。感谢老天，我现在身体很好。那些批评它的人，至少也提出一个替代疗法。」

尽管如此，波索纳洛仍否认他在替「羟氯奎宁做宣传」。（实习编译：沈�s榕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP