拜登拚经济 要砸7000亿美元买美货创500万就业机会

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（法新社纽约9日电） 可望成为美国民主党总统候选人的前副总统拜登今天承诺将提拨7000亿美元购买美国制产品及投入工业研究，他表示，此举将让至少500万人在疫情导致工作机会流失的时期获得收入。

拜登（Joe Biden）在宾州东北部离儿时家乡不远处发表演说，概述相关计画时表示，「我将聚焦于劳工家庭：我出身史克兰顿（Scranton）的中产家庭，而不是富裕的投资阶层。」「他们不需要我，但劳工家庭需要。」

美国如今正致力重启因2019冠状病毒疾病（COVID-19）陆续停摆的经济活动，拜登承诺将挹注巨资，带领美国迈向复苏之路。劳工部今天公布的资料显示，在6月第3周有3290万人领取失业救济金。

拜登今天提出的经济政策，是名为「建构更好未来」（Build Back Better）的大型经济计画之一，其他方案包括打造洁净能源经济、支持儿童和长者照护与推动种族平等，挑战总统川普的「美国优先」政策。

他提出的援助制造业与创新计画，目的在于寻回在疫情期间流失的就业机会，并藉由投资美国制商品、加强技术研发及削减外国供应链等方式，制造超过500万个新的工作机会。

这项多管齐下的计画也收紧了「购买美国货」（Buy America）准则，拜登主张推出新的税收规则，包括将美国企业税率从21%提高到28%，并支持扩大工会影响力，授予美国工人更多权力。

拜登访视史克兰顿郊区一座拥有101年历史的工厂后说：「我的计画就是建构更好的未来。」

拜登说，目标是在诸如电池技术、人工智慧、生物科技和洁净能源等新产业「提高美国竞争优势」。「那是未来（趋势）。」

拜登在长期为民主党大本营的拉卡瓦纳郡（Lackawanna County）待了一天，他在离开前造访了位于史克兰顿的儿时家乡，和现任屋主打声招呼。他说：「既然回到史克兰顿，就不能不回趟老家。」

© 2020 AFP