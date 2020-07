杜鲁道疑未利益回避 又传家人收争议慈善组织酬劳

广告 继续浏览后续

(法新社蒙特娄9日电) 加拿大总理杜鲁道因与他关系密切的慈善组织「我们慈善」(WE Charity)获得政府合约,而正遭到伦理调查。加国媒体今天又披露,这个组织付费给杜鲁道家人出席活动演讲。

加拿大广播公司(CBC)在官方网站报导,「我们慈善」于2016至2020年间共支付25万加元(约新台币543万元)给杜鲁道(Justin Trudeau)的母亲玛格丽特(Margaret),作为她在28场活动中演讲的酬劳。

报导指出,这似乎与「我们慈善」先前宣称「从未支付任何酬劳」给玛格丽特的说法相抵触。

报导还说,「我们慈善」也付了3万2000加元(约新台币70万元)给杜鲁道的胞弟亚历山大(Alexandre),请他参加8场活动。

报导并表示,加拿大总理办公室已证实,杜鲁道的妻子苏菲(Sophie)曾于2012年因参加「我们慈善」的活动而获得1500加元(约新台币3万3000元)报酬,当时杜鲁道尚未接任自由党(Liberal Party)党魁。

加拿大「利益冲突与伦理专员办公室」(Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner)3日表示,「我们慈善」6月底获得联邦政府合约,负责管理规模达9亿加元(约新台币195亿元)的援助计画后,他们已对杜鲁道展开调查。「我们慈善」同一天已表明将解约。

这项计画提供在2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情期间,在非营利组织从事志工且符合条件的学生奖学金,每人最高可获得5000加元(约新台币11万元)。(译者:李晋纬/核稿:张正芊)

© 2020 AFP