杜鲁道疑未利益回避 又传家人收争议慈善组织酬劳

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（法新社蒙特娄9日电） 加拿大总理杜鲁道因与他关系密切的慈善组织「我们慈善」（WE Charity）获得政府合约，而正遭到伦理调查。加国媒体今天又披露，这个组织付费给杜鲁道家人出席活动演讲。

加拿大广播公司（CBC）在官方网站报导，「我们慈善」于2016至2020年间共支付25万加元（约新台币543万元）给杜鲁道（Justin Trudeau）的母亲玛格丽特（Margaret），作为她在28场活动中演讲的酬劳。

报导指出，这似乎与「我们慈善」先前宣称「从未支付任何酬劳」给玛格丽特的说法相抵触。

报导还说，「我们慈善」也付了3万2000加元（约新台币70万元）给杜鲁道的胞弟亚历山大（Alexandre），请他参加8场活动。

报导并表示，加拿大总理办公室已证实，杜鲁道的妻子苏菲（Sophie）曾于2012年因参加「我们慈善」的活动而获得1500加元（约新台币3万3000元）报酬，当时杜鲁道尚未接任自由党（Liberal Party）党魁。

加拿大「利益冲突与伦理专员办公室」（Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner）3日表示，「我们慈善」6月底获得联邦政府合约，负责管理规模达9亿加元（约新台币195亿元）的援助计画后，他们已对杜鲁道展开调查。「我们慈善」同一天已表明将解约。

这项计画提供在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，在非营利组织从事志工且符合条件的学生奖学金，每人最高可获得5000加元（约新台币11万元）。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP