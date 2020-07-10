梅根与小报对簿公堂 力图避免友人姓名曝光

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（法新社伦敦9日电） 英国哈利王子爱妻、萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根马克尔正在寻求法院命令，以避免5位友人姓名在她与英国联合报业集团备受瞩目的法律诉讼中曝光。

梅根（Meghan Markle）针对英国联合报业集团在小报「周日邮报」（Mail on Sunday）和「每日邮报」（Mail Online）网站刊登的文章提起诉讼，声称他们在她与哈利王子2018年成婚后，刊出她写给父亲的家书摘录，侵犯隐私、资料保护法和版权。

周日邮报主张，刊出梅根家书摘录完全站得住脚，因为这5位友人先前接受美国「时人」（People）杂志采访时，就已透露了这封信件的存在。

在梅根上个月向法院提交的法律文件中，这5人被列为文章的消息来源。

联合报业集团表示，由于这篇文章的关系，他们有权刊出更多的信件摘录内容。

每日邮报报导，梅根宣称，她没有参与其中，还说联合报业集团扬言要公开朋友的姓名。

报导中援引梅根在证人证词中说：「这5名女性并不是在受审，我也不是。」「受审的是周日邮报的发行人。」

「我谨请法院以应有的敏感性对待此一法律问题，并防止周日邮报的发行人违反先例和透过辨识这些匿名者身分来滥用法律程序。」

本月稍早，梅根在外泄的法律文件中声称，在她怀孕期间，王室「没有保护」她免受「虚假和破坏性」的媒体报导攻击。

这些文件还声称她的朋友「理所当然地关心她的福祉」。

© 2020 AFP