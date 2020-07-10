玻利维亚临时总统染疫 隔离状态下办公

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（法新社拉巴斯9日电） 玻利维亚临时总统艾尼兹（Jeanine Anez）今天宣布，她的2019冠状病毒疾病筛检呈阳性反应，但宣称她会在隔离状态下持续办公。

艾尼兹推文说：「我的2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测结果是阳性的，我还好，我将会在隔离的状态下办公。」

法新社指，53岁的她在上传推特（Twitter）的影片中提到，她将隔离14天，之后再次接受筛检。

艾尼兹是近日内第2个确诊的南美洲国家总统，在她之前，巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）已在7日对外宣布自己染疫的消息。

艾尼兹的内阁成员中，有4人在近日被发现确诊。

艾尼兹说：「有鉴于上周他们有许多人的筛检结果呈阳性反应，所以我也接受了检测，结果同样是阳性的。」

另一个感染病毒的拉丁美洲国家高层官员，是委内瑞拉制宪议会主席卡贝尤（Diosdado Cabello），他被普遍认为是总统马杜洛（Nicolas Maduro）外，在该国权力第2大的人。

秘鲁政府今天表示，该国内阁46岁的生产部部长巴里沃斯（Rocio Barrios），在运送人道援助物资到亚马逊（Amazon）地区后，2019冠状病毒疾病筛检呈阳性反应，她是继54岁的农业部部长蒙特内哥罗（Jorge Montenegro）后，第2名染疫的部长。蒙特内哥罗5月宣布染疫，但已经康复。

生产部在声明中说：「在得知检测结果呈阳性反应后，部长一直遵守隔离规定，正在康复中。」

法新社的报导称，巴里沃斯走访洛雷托（Loreto）大区内的的亚马逊地区，那里是该国疫情最严重的地区之一。

© 2020 AFP