美国最高法院裁定 川普不可豁免调查须交财务纪录

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（法新社华盛顿9日电） 美国最高法院今天否决总统川普豁免刑事调查的要求，并裁定他的财务纪录必须移交给纽约检察官，这对川普不啻为一次打击。

但最高法院在另一起独立案件中，决定暂时不让民主党籍国会议员取得川普的税务申报单和生意往来资料。

川普因这几项裁定发表连串愤怒推文，但裁定实际上仍可能让纽约房地产大亨出身的川普拖到11月总统大选后才交出报税表单及其他财务文件。

民主党籍的曼哈顿地方检察官范斯（Cyrus Vance）试图在川普的财务纪录中寻找川普给成人片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）的封口费资料，这笔钱可能违反了竞选财务法规。法院以7比2的表决结果，做出对川普不利的决定。

法院裁定川普的会计师必须交出纪录，但也让川普的律师有空间去质疑下级法院地方检察官所发传票的权限。

川普任命的两名保守派大法官戈苏奇（Neil Gorsuch）及卡瓦诺（Brett Kavanaugh），与首席大法官罗勃兹（John Roberts）及其他4名自由派大法官站在同一阵线，否决川普律师所提总统享有绝对豁免权的主张。

罗勃兹说：「200年前，最高法院一位杰出法官确立（原则），包括总统在内，没有任何公民在刑事诉讼中被要求陈述时，能凌驾于出示证据的共同义务之上。我们今天再度确认这项原则。」

另一案是关于3个民主党居多数的联邦众议院委员会提出要求，想取得川普的报税单及其他纪录，目前这项要求还处于暂缓执行状态。

最高法院以7比2的表决结果把这项要求发回下级法院，并表示需要进一步审视立法权及行政权的分立原则。

© 2020 AFP