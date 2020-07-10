美联邦政府将恢复执行死刑 欧盟强烈反对

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔10日电） 一名欧洲联盟发言人今天说，美国联邦政府在停止执行死刑17年后决定恢复死刑，欧盟对此表达「强烈反对」，敦促美国重新考虑这项决定，并取消预计下周起恢复执行的死刑。

美国联邦政府约一年前决定恢复死刑的执行。美国联邦政府上次执行死刑的时间是2003年。

美国法院6月批准使用致命的药物「戊巴比妥」（pentobarbital），当局也已排定于7月及8月执行4起死刑。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）的发言人表示：「我们敦促美国政府重新考虑（这项决定），取消联邦政府预计13日开始执行的死刑。」

发言人在声明指出，美国联邦政府决定恢复执行死刑，违反美国各州与世界各地废除死刑的潮流，不论是透过法律或经由实际上的做法废除死刑。

声明表示，不论在什么情况下，欧盟都坚决反对死刑；死刑不仅残酷且不人道，也与不可剥夺的生命权互不相容。死刑不可逆，而且对犯罪行为并无有效吓阻力。

在美国，多数刑事案件都由州法院审理，但仍有些案件会由联邦检察官处理，包括仇恨罪行、一些特别严重的罪行，或是发生在军事设施及原住民保留地的案件。

过去45年来，联邦政府只执行过3起死刑，包括2001年被处死的奥克拉荷马市爆炸案主嫌麦克威（Timothy McVeigh）。这起发生于1995年的爆炸案造成168人死亡。

美国目前仅有少数的州仍执行死刑，大部分是美国南方的州。2019年共有22人被处决。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

© 2020 AFP