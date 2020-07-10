高球美巡赛 3确诊选手同组出赛

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（法新社洛杉矶9日电） 高球美巡赛的工作日慈善公开赛（Workday Charity Open）今天开打，美国选手森川柯林（Collin Morikawa）目前位居领先，这是第一个让确诊染疫的选手同组出赛的美巡赛。

森川柯林今天挥出低于标准杆7杆的65杆，取得1杆领先。

南非选手弗里特利（Dylan Frittelli）和美国选手瓦特尼（Nick Watney）及麦卡锡（Denny McCarthy）在2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果呈阳性反应后首度出赛。主办单位表示，出于「谨慎考量」，这3人被分在同组。

弗里特利和麦卡锡首轮都打出高于标准杆1杆的73杆，与其他多人暂时并列89名；瓦特尼开赛后打得挣扎，缴出高于标准杆5杆的77杆，暂时并列147名。

法新社报导，他们3人待在专属的小圈圈，与其他人隔离开来，他们不能随意进入球场会馆或其他训练设施。

弗里特利说：「这当然觉得很怪。」

新型冠状病毒筛检呈阳性反应的球员或杆弟，自首次出现病徵开始隔离至少10天，之后至少3天没有发烧或咳嗽等症状，美巡赛主办单位就准许他们回来参赛。

© 2020 AFP