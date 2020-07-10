MLS复赛 严肃响应示威

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（法新社迈阿密9日电） 美国职业足球大联盟MLS因疫情停赛4个月后于昨天复赛，比赛开踢时球员声援反种族歧视示威，气氛肃穆。

美职足回归杯（MLS is Back Tournament）昨天在佛罗里达州迪士尼世界的ESPN体育大世界园区（Wide World of Sports Complex）闭门开打，场馆作为复赛专用临时球场，不开放球迷入场观赛。

复赛首战由葡萄牙籍前曼联球星纳尼（Nani）伤停时间踢进致胜分，带领奥兰多城（Orlando FC）以2比1 击败巨星贝克汉共同经营的国际迈阿密（Inter Miami）。

开踢之前，数十位来自MLS各队的球员站在球场四周，以静默行动抗议种族歧视及警察暴力。他们身穿黑色T恤，手戴黑色手套，单手握拳高举长达8分46秒，象徵纪念5月25日明尼阿波利斯市（Minneapolis）发生的佛洛伊德（George Floyd）之死。

非裔男子佛洛伊德当时手无寸铁，遭到警察以膝盖压颈的方式制伏在地长达8分46秒后死亡。

MLS昨天开赛哨声响起后，国际迈阿密及奥兰多城的球员单膝跪下，以示声援非裔人权运动「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）。佛洛伊德之死引起全球哗然，各地纷纷响应这波反种族歧视示威潮。

开赛的静默抗争气氛肃穆，彷佛一时盖过了联盟在疫情尚未平息时复赛的兵荒马乱。美职足回归杯的赛制类似世界杯足球赛，全联盟共25队参加，为落实2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫措施，比赛期间全数人员隔离在ESPN体育大世界园区内，以确保参赛队人员安全。

但即使有以上措施，纳希维尔足球俱乐部（Nashville SC）7日确定5名球员确诊，比赛开打之际再传4名球员染疫。

© 2020 AFP