俄中于联合国安理会投反对票 叙利亚援助行动中断

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（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国安全理事会今天未能就延续对叙利亚跨境人道援助一事取得共识，因为俄罗斯及中国投下反对票，其他成员国又否决俄方的提案。

由于安理会未能达成协议，2014年起实施至今的叙利亚跨境人道援助运输许可将于今晚届期失效。德国与比利时已在推动最终倡议，希望能在本周末表决。

德国驻联合国大使霍斯根（Christoph Heusgen）说：「我们已准备好不眠不休地工作，也呼吁其他成员国想想叙利亚数百万人民，他们正等着安理会决定他们的命运。」霍斯根是本月安理会轮值主席。

欧洲国家及美国希望维持土耳其边境的两个关卡，即通往叙利亚阿勒坡（Aleppo）地区的「和平门」（Bab al-Salam）和通往伊德利布（Idlib）地区的「风之门」（Bab al-Hawa）。

联合国允许跨境运送救援物资给颠沛流离的叙利亚人，不须经过叙利亚政府同意。但俄中宣称，此举侵害叙利亚主权，且救援物资可逐步透过叙利亚当局输送。

俄罗斯是叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）在国际上最亲近的盟友。今年一月，俄罗斯成功把4个关卡删掉两个，并把开放通行效期从一年减至6个月。

安理会现有15个成员国。德国与比利时本周稍早的延长关卡开放效期提案获得13国支持，但拥有否决权的常任理事国俄罗斯及中国予以反对，因为这两国企图通过对关卡限制更多的提案。

俄罗斯及中国本周第2度行使否决权；俄罗斯另提案，要把两个关卡减至一个，仅开放风之门，为期一年；俄方宣称，现有救援物资中，超过85%都从风之门输送，所以大可关闭和平门。但这项提案仅有3国支持。

美、英、法、德、比利时等7国反对俄罗斯的提案、4国弃权。本周稍早，俄罗斯提出一项类似议案，也没能过关。

慈善机构乐施会（Oxfam）曾示警，停止跨境人道援助，对数百万叙利亚家庭来说将是「毁灭性打击，他们全靠这些援助才有净水、食物、医疗照护及栖身之处」。

对联合国而言，尽可能开放更多的关卡至关重要，尤其考量到新型冠状病毒疫情，叙利亚需要更多援助。

© 2020 AFP