孟加拉民众忧心医疗水准　不敢去医院徒留空病床

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（法新社达卡11日电） 尽管孟加拉疲于对抗不断升温的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，但专家和患者指出，许多民众因为担心医院医疗水准而不敢就医，导致数千张用以治疗染疫患者的病床都是空的。

一名医疗慈善机构的人员向法新社表示，部分患者直言不讳地告诉医护人员说：「他们宁可死在家中，也不愿命丧医院。」

孟加拉迄今累计确诊数约有18万例，且每天通报新增病例约3000例，染疫死亡总数截至10日来到2275人。但医学专家指出，孟加拉的检测能量很低，因此实际的疫情数据很可能高出许多。

孟加拉卫生部门承认，首都达卡（Dhaka）为染疫患者准备的6350张病床，其中约有4750张是空床。

甚至一处刚建好且拥有2000张病床的野战医院，只有收治约100名患者。

属于疫情重灾区的孟加拉第2大城市吉大港（Chittagong）当局说，目前专用医院病床有一半是空的。

卫生部门解释，这些病床之所以没派上用场，是因为很多患者都在家治疗。

卫生专家和患者则指出，民众担心公立医院的医疗照护水准。

孟加拉卫生权利运动（Bangladesh Health Rights Movement）负责人马布（Rashid E Mahbub）说道，民众对公立医院的负面看法，促使患者待在家中治疗，且很少人能负担起私立医院的高昂费用，因此有许多染疫患者死在家里。

在疫情爆发前，孟加拉医院就已声名狼藉，根据官方数据，去年逾50万人次前往印度接受治疗。比较有钱的人则会去泰国或新加坡做健康检查，但受疫情冲击，这些人已经无法出国。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP