COVID-19全球超过56万人丧命 确诊逾1252万例

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少56万425人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1252万2050例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少668万8300人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计13万4097人病故、318万4722人确诊，至少98万3185人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万398人丧生、180万827人染疫）、英国（4万4650人丧生、28万8133人染疫）、义大利（3万4938人丧生、24万2639人染疫）及墨西哥（3万4191人丧生、28万9174人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3587例确诊、4634人不治，目前有7万8623人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万1976死、281万2444例确诊；美国和加拿大累计14万2890死、329万1743例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计14万829死、325万7244例确诊。

亚洲累计4万2104死、169万3529例确诊；中东地区累计1万9744死、89万6302例确诊；非洲累计1万2746死、55万9664例确诊；大洋洲累计136死、1万1126例确诊。

© 2020 AFP