MLB不到两周将复赛 71球员12职员染疫

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（法新社纽约10日电） 美国职棒大联盟（MLB）今天发声明表示，上个月展开2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检至今，共83名球员和职员检测结果呈阳性反应。MLB几乎每队都有确诊案例。

MLB和球员工会今天公布的数据显示，目前累计71名球员和12名职员确诊染疫。

染疫的71名球员中有58人是在向训练营报到时检测确诊，另外13人是在集训开始后测出阳性。筛检结果没有公布患病球员或球队名单。

MLB预计本月23日展开2020年球季，因为疫情关系各队例行赛缩减成60场，将不开放球迷进场观赛。过去一周各队陆续展开训练，不过部分球队因为筛检结果延误，已取消集训。

最后一轮训练营前初筛结果显示，检测的3748人中有66人确诊，确诊率为1.8%。其中58人是球员，8名是球团工作人员，涉及27支球队。

球员每隔一天和职员一周2、3次进行的监控检测显示，7401个检体中共17人呈现阳性，确诊率为0.2%，来自10个球队，其中4人是职员。

整体而言，从6月27日到昨天，全联盟30支球队中有28队至少都有一起确诊案例。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP