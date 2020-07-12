川普为亲信减刑 共和党罗姆尼：史无前例腐败

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普下令为亲信史东减刑，共和党参议员罗姆尼今天严厉抨击这是「史无前例的腐败」。

67岁的史东（Roger Stone）是川普的亲信之一，在特别检察官穆勒（Robert Mueller）针对「通俄门」所做的调查中，史东去年11月被判有罪，罪名包括欺骗国会、干扰证人，以及阻碍众议院调查川普2016年总统大选是否曾与俄罗斯串通以助个人胜选。

史东原本预定14日入狱，将服40个月刑期，但川普昨天下令减刑，让史东逃过牢狱之灾。

民主党人士则批评川普再次干预司法体系，来协助自己的亲信，另外两位共和党参议员也同样发声谴责。

其中一位，共和党联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）毫无不保留痛批川普，他今天推文说：「这是史无前例、历史性的腐败：一位美国总统为一个人减刑，而这个人正是为了保护这位总统而向陪审团说谎，更因此被定罪。」

罗姆尼先前在参议院审理川普弹劾案时，是共和党参议员中唯一投票主张川普有罪，因此惹恼川普。

对于川普为亲信减刑一事，多数共和党人保持沉默，而众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）则领导民主党人一致谴责。罗姆尼的严厉批评，使他与共和党人渐行渐远，而与民主党同声共气。

另一位共和党籍参议员杜美（Pat Toomey）也同声批评，但语气较缓和；杜美表示，史东的确已定罪，为他减刑「是个错误」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP