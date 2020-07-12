新冠肺炎全球确诊逾1274万例 超过56.5万人不治

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间12日11时（台湾12日晚间7时），全球至少56万5363人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1274万1270例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少679万2900人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计13万4815人病故、324万7782人确诊，至少99万5576人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万1469人丧生、183万9850人染疫）、英国（4万4798人丧生、28万8953人染疫）、义大利（3万4945人丧生、24万2827人染疫）及墨西哥（3万4730人丧生、29万5268人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3594例确诊、4634人不治，目前有7万8634人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万2399死、282万8270例确诊；美国和加拿大累计14万3624死、335万5162例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计14万3176死、332万4405例确诊。

亚洲累计4万2852死、173万4122例确诊；中东地区累计2万199死、90万9922例确诊；非洲累计1万2976死、57万8055例确诊；大洋洲累计137死、1万1371例确诊。（译者：陈政一）

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