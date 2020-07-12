疫情7月急速扩散 全球累计近1300万人确诊

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（法新社巴黎12日综合外电报导）2019冠状病毒疾病（COVID-19）已夺走全球逾56万5000条人命，并有将近1300万人确诊。法新社汇整官方数据显示，疫情自7月开始有急遽加速扩散的现象。

全球新增确诊病例自9日起连续3天写下新高，分别是将近22万起（9日）、逾22万5000起（10日）、逾23万起（11日）。

自7月1日以来，正式通报的新增确诊病例将近250万起，创下疫情自去年12月在中国爆发以来的纪录。

全球通报的确诊病例在一个半月内翻倍。

美国目前累计确诊病例为324万7782起、巴西183万9850起、印度84万9553起、俄国72万7162起、秘鲁32万2710起。这5个国家的累计确诊数加起来占全球逾半。

目前全球累计确诊病例至少有1274万1270起，其中有56万5363人染疫死亡。

从死亡统计数据来看，欧洲是疫情冲击最甚的一洲，282万8270起确诊病例中有20万2399人染疫死亡；而疫情最为严重的国家则是美国，已有13万4815人病故。

根据美国约翰霍普金斯大学（University of Johns Hopkins）统计，美国11日通报新增超过6万6000 起确诊病例，总统川普当天终于首度戴口罩亮相。

拉丁美洲与加勒比海是新增确诊病例成长最快速的地区，11日通报新增确诊超过7万6000起。美国与加拿大11日新增逾7万确诊；亚洲近4万起；非洲1万7500起；欧洲1万6000起。

© 2020 AFP