美染疫不治激增 佛州迪士尼世界坚持开园

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（法新社奥兰多11日电） 位于佛罗里达州的「迪士尼世界」一向以「地球上最神奇地方」闻名，但此主题乐园今天重新开放时，寄望戴口罩、保持社交距离和手部消毒等防疫措施，能阻挡新型冠状病毒散播。

全美爆发新一波确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）和死亡激增，佛罗里达州是重灾区之一。美国则是染疫和病故人数高居全球第一的疫情最严重国家。

佛州今天通报新增1万360人确诊感染以及95人病故，是州内单日新增确诊第3高。全美境内已累计逾320万例确诊以及将近13万5000人病故。

历经4个月关闭后，位于佛于奥兰多（Orlando）的迪士尼世界（Disney World）今天重新开放4个主题乐园当中的2个--神奇王国（Magic Kingdom）和动物王国（Animal Kingdom）。艾普科特中心（Epcot）和迪士尼好莱坞梦工厂（Disney Hollywood Studios）则预定15日开放。

数百名游客今天不畏佛州炎热，排队等候迪士尼世界开园，部分游客头戴米老鼠耳朵头饰，但全都戴上口罩，迪士尼世界的新指引，要求入园游客和乐园员工全都得戴口罩。

今天造访的游客已事先预约购票，让迪士尼得以控制入园人数并兼顾社交距离。7月整月的门票早已售罄。

园方在入口处为游客量体温，且手部消毒装置到处都有。迪士尼表示，它在各景点和商店内，严格执行维持2公尺社交距离措施。

迪士尼世界在官网表示：「藉由造访迪士尼世界，您自愿承担暴露于COVID-19的一切相关风险。」

许多孩童造访迪士尼，最期待的便是与米老鼠等经典角色热情拥抱，合影留念。但为避免病毒传播，迪士尼规定访客在园内对于扮成各种角色的演出人物，一律禁止拥抱。容许游客与迪士尼角色打成一片的着名游行以及晚间烟火秀也取消。

在社群媒体上，许多人批评迪士尼世界于佛州疫情加速升温之际重新开放。

佛州共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis）于5月和6月开始逐步重启经济。

美国顶尖传染疾病专家佛奇（Anthony Fauci）9日表示，佛州于符合必要安全基准前就开始重启经济。但迪尚特反驳此说法声称，当时的数据支持重启经济的决定。

但于6月底，迪尚特倒退一步，下令关闭酒吧，试图抑制病毒散播，然而确诊病例持续不断攀升。

© 2020 AFP