联合国人道援助叙利亚 经土耳其两过境点剩一个

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（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国安理会今天通过，重启对叙利亚的跨境人道援助，但迫于俄罗斯的压力，两个位在土耳其的运输关卡仅授权开放一个。

经过各国一周来的角力和多轮表决，联合国安全理事会今天终于通过德国和比利时的提案，开放利用土耳其与叙利亚的过境点「风之门」（Bab al-Hawa）来运输救援物资，为期一年。

多名外交官员表示，安理会15名成员国有12国投下赞成票，提案过关。多明尼加共和国弃权，中国、俄罗斯虽也弃权，但没有如昨天一般动用否决权。

提案过关后，「风之门」将得以持续开放至2021年7月10日，允许物资进入反对势力据点伊德利布（Idlib）地区，提供百万叙国人民迫切需要的援助。

叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）在国际上最亲近的盟友俄罗斯，多个月来鼓吹关闭通往叙国阿勒坡（Aleppo）地区的「和平门」（Bab al-Salam）跨境点，主张透过叙国内部即可运送物资至西北部。

欧洲各国和美国则是希望「风之门」和「和平门」两个跨境关卡都维持开放。

叙利亚跨境人道援助运输系统2014年开始实施，当时还包括与约旦、伊拉克两国的跨境点，但俄罗斯、中国今年一月成功删除这两处关卡，如今土耳其关卡又从两处减为一处。

© 2020 AFP