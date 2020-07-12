英国放宽港人入籍条件 香港侨民反应不一

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（法新社伦敦11日电） 中国强推「港区国安法」后，伦敦当局承诺对港人提供「取得公民权之路」。住在英国的香港侨民乐见此事，但认为这个「希望的讯息」帮不到许多人，包括1997年后出生的港人。

这些在香港主权移交中国后出生的年轻人现在都已18岁以上，他们也是站在前线示威，对抗北京的同一群人。

2005年后就旅居伦敦的一名35岁财经分析师告诉法新社：「这有帮助，这对香港人传递了希望的讯息，他们很多人等着被救出他们的城市。」

他非常担心仍滞留香港的亲人命运，特别是还在上大学年纪的亲人。

他提及去年爆发的「反送中」示威说：「这些人不会得到直接帮助，但他们却是比较弱势的一群，他们暂停学业加入活动。」

北京6月30日强行通过「港区国安法」，禁止分裂国家、颠覆国家政权等4种危害国安行为，引发国际谴责。

为对港区国安法有所回应，英国表示，会允许持有英国国民海外护照（BNO）者与其家属来英，取得公民身分前可工作5年。现行的免签居留权上限为6个月。

目前有超过35万人拥有英国国民海外护照，而英国政府估计，香港约有290万人符合申请资格。

40岁的邱小姐（Abby Yau, 译音）表示：「这项提案对担心性命的一些人当然有帮助，至少他们有其他安全的地方可去。」她在英国待了19年，现在已归化为英国公民。

「但我却也怀疑，这对受到（中国）政府压迫的多数人能有多大帮助。」

© 2020 AFP