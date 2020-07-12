NBA允许球衣印平权标语 詹姆斯表态不会参与

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（法新社洛杉矶11日电） 美国职篮NBA允许球季恢复时，让球员穿上写有社会正义讯息的球衣，但洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）今天表示，他不需要靠这样做来让别人了解他的使命，因此不会参与这个作法。

詹姆斯常为美国种族歧视及警察暴行等议题发声，但针对NBA计划将球衣背后名字改为「我无法呼吸」（I Can't Breathe）等讯息，以唤起大众对种族不平等议题的关注，詹姆斯却选择不参与。

詹姆斯透过视讯告诉记者，对于联盟提供清单、让所有球员选择可印哪些讯息于球衣上，他丝毫没有不敬的意思，也赞许选择这么做的球员，只是这个作法与他的使命、他的目标，没有太大关连。

詹姆斯提到，他不需要靠球衣背后的讯息，来让别人了解他的使命或他的为人。

他说：「我会乐于对球衣背后可写哪些讯息表达一些意见，我有一两个构想，可是我并非决策过程的一员，这我完全可以接受。」

据报导，NBA劳资双方同意可印于球衣背面的标语包括「我无法呼吸」、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等。

NBA目前将参加复赛的球员有285人，仅17人表态选择不穿写有标语的球衣，而是续披写有自己姓名的战袍，詹姆斯是其中一人。

将球衣背后姓名改为社会正义讯息的做法，是呼应美国近来的种族不平等示威浪潮。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月间在明尼苏达州明尼阿波利斯因涉嫌用假钞购物，遭到场员警以膝压颈方式制伏在地长达8分多钟，期间说了超过20次「我无法呼吸」，但员警仍不放松力道，佛洛伊德最后失去意识、丧失性命。

© 2020 AFP