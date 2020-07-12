SpaceX延后发射57枚迷你卫星 需更多时间作检查

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（法新社华盛顿11日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）今天延后火箭发射任务，这项任务原本要透过火箭送57枚迷你卫星进入太空，作为构建全球性宽频网际网路计画一环。

SpaceX推文表示，已将星链（Starlink）计画第10次发射任务往后推延，「以有更多时间作检查」。并说，正致力找出一个新的发射时机。

法新社报导，这项任务先前也往后延过。

「猎鹰9号」（Falcon 9）火箭这次除有57枚迷你卫星，也搭载了客户Blacksky公司的2枚卫星。

今天中止的发射行程要是顺利成行，会是SpaceX近2个月内第3次发射星链卫星。

亿万富豪马斯克（Elon Musk）所属、总部位于加州的SpaceX，目前为止已获美国当局授权发射1万2000枚卫星进入多个轨道，而公司也已申请发射另外3万枚卫星。

SpaceX的目标是从太空取得未来网路市场的市占率。

几个竞争对手都有怀有相同野心，包括设在英国伦敦的新创公司OneWeb以及美国零售业巨擘亚马逊（Amazon）。不过亚马逊的古柏计画（Project Kuiper）进度大幅落后。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP