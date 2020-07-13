亚洲股市收高 市场静候财报季登场

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（法新社香港13日电） 亚洲股市今天随着美股因疫苗研发进展激励走高而上涨，收复上周部分失土，但在世界各地病例激增下，亚洲股市涨势有限。

法新社报导，政府挹注的数兆美元资金为股市提供良好支援，但2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延正扼杀信心，部分国家才解封数周，就因病例剧增被迫重新实行防疫封锁措施。

投资人也把焦点放在即将到来的财报季，从中看出企业第2季的财报表现。全球在第2季实施防疫管制措施，对经济造成冲击。

美股上周五收盘时，道琼工业指数及标准普尔500指数扬升逾1%，以科技股为主的那斯达克指数则收盘再创新高。

德国生物科技先驱BioNTech创办人兼执行长沙辛（Ugur Sahin）表示，疫苗临床试验进展顺利，有望在年底获准上市，马上进行大规模接种。市场对沙辛的发言表示欢迎。

美国吉立亚医药公司（Gilead Sciences Inc.）则表示，该公司抗病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）在临床试验中相对有效。

东京股市日经225指数上涨2.2%，收22784.74点；香港恒生指数小涨0.2%，收25772.12点；上海证券交易所综合指数上扬1.8%，收3343.29点。

首尔及台北股市上涨逾1%。雪梨股市上扬1%、孟买股市小涨0.3%，威灵顿及雅加达股市也上涨，新加坡及马尼拉股市则是下跌。

© 2020 AFP