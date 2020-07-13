伊朗疫情复炽 最高领袖哈米尼吁民众配合抗疫

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（法新社德黑兰12日电） 伊朗最高领袖哈米尼今天形容，境内新型冠状病毒疫情复炽是「真正悲剧」，并呼吁全国民众协助配合抗疫。伊朗是中东地区冠状病毒疫情最严重国家。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）于个人官网上称赞医护人员，感谢他们「牺牲奉献」，同时也痛批有些人「连戴口罩如此简单的事都不做」，表示对此种行为感到「丢脸」。

根据今天公布的数据，伊朗境内过去24小时新增2186起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊，194人病故。伊朗卫生部表示，9日通报221人染疫不治，创单日新高。

伊朗卫生部发言人拉利（Sima Sadat Lari）今天于疫情直播记者会中宣布，国内目前累计25万7303人确诊，1万2829人死亡。

死亡人数飙升，促使当局规定密闭公共空间强制戴口罩，并容许疫情特别严重省分得以重新实施其他防疫措施。

伊朗3月颁布防疫封锁禁令，关闭学校、取消公共活动、禁止国内31省城际往来，但是国际经济制裁打击重大，政府4月开始逐步解封。

即使疫情持续恶化，总统罗哈尼（Hassan Rouhani）昨天在抗疫工作小组直播会议中指出，伊朗承受不起经济停摆。他认为伊朗必须「在遵守防疫健康守则状况下，持续进行经济、社交和文化活动」。

但罗哈尼也提醒国人，公共及私人聚会禁令等防疫封锁措施仍然持续中。

© 2020 AFP