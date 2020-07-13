新冠肺炎全球确诊逾1292万例 逼近57万人不治

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少56万9135人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1292万7000例。

疫情去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少690万5200人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计13万5205人病故、330万4942人确诊，至少100万6326人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万2100人丧生、186万4681人染疫）、英国（4万4819人丧生、28万9503人染疫）、墨西哥（3万5006人丧生、29万9750人染疫）及义大利（3万4954人丧生、24万3061人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3602例确诊、4634人不治，目前有7万8648人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万2658死、284万538例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计14万4765死、337万5183例确诊；美国和加拿大累计14万4023死、341万2531例确诊。

亚洲累计4万3822死、177万3059例确诊；中东地区累计2万481死、91万9208例确诊；非洲累计1万3249死、59万4925例确诊；大洋洲累计137死、1万1556例确诊。（译者：陈政一）

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