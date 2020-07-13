波兰总统惊险连任 执政党面临更强势反对阵营

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（法新社华沙13日电） 根据今天公布的官方正式结果，波兰总统杜达在昨天举行的大选决选仅以些微差距赢得连任。法新社报导，这将使得波兰民粹右派的法律正义党（PiS）政府的未来执政之路处于劣势。

最终计票结果显示，杜达（Andrzej Duda）以51%得票率，击败获得49%选票的对手自由派华沙市长佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski），赢得另5年任期。

杜达是美国总统川普的亲密盟友，他除了矢言缩紧波兰原已相当严格的反堕胎法律，也宣扬反对「LGBT（同性恋、双性恋和跨性别）意识型态」。佐萨斯科斯基则承诺，若当选将修补波兰与欧洲联盟关系。

专家指出，波兰执政党原已因进行引发争议的司法改革，而在国内外遭批评伤害波兰的民主自由；如今这场选举结果，代表波兰执政党将面临气势更强的反对派。

华沙大学（Warsaw University）政治科学教授莱查德（Andrzej Rychard）告诉波兰媒体：「佐萨斯科斯基虽然败选，但他的强劲得票表现，像是宣告新的开始，反对派注入新活力。」

他还说：「波兰政坛即将出现某种程度的重大改变。…佐萨斯科斯看来将领导反对阵营。」

法律正义党政府正面临2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）带来的挑战。波兰经济已因疫情冲击陷入衰退，为30年前共党政权垮台以来首见。

杜达已承诺，将继续捍卫法律正义党政府所提出、备受民众欢迎的社会福利金措施。

不过，华沙理工大学商学院（Warsaw University of Technology Business School）教授欧罗斯基（Witold Orlowski）指出，波兰陷入势均力敌的分裂状态，未来将面临一段「非常艰难时期」。

他解释，一方面即使杜达仅小赢，仍是法律正义党的成功，将让它继续推动施政，至少就技术上而言是如此；但另一方面，波兰的社会经济情况将会继续恶化，一大部分选民将会怪罪执政党。

外交政策方面，专家也警告，由于杜达和川普关系密切，倘若川普无法顺利在11月大选获得连任，未来可能会对波兰带来问题。

© 2020 AFP