相熟慈善机关取得政府合约 杜鲁道被要求赴国会说明

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（法新社蒙特娄12日电） 加拿大在野党今天表示，将要求总理杜鲁道到国会委员会作证，说明慈善组织WE Charity取得9亿加币政府合约一事。该组织被踢爆与杜鲁道家族关系密切，曾付钜额酬金给他家人。

在野的保守党（Conservative Party）议员波利佛（Pierre Poilievre）在记者会上表示，保守党将要求杜鲁道（Justin Trudeau）到下议院（House of Commons）财政委员会宣誓作证。

波利佛表示，杜鲁道必须解释WE Charity合约的起源，「他必须解释这个想法到底从何而来」。

「是WE Charity要求他，建议这件事？是透过他办公室幕僚？是他自己脑袋想的？是他拿了这组织钱的家人建议的？我们必须直接听到他对这些问题的说法。」

波利佛表示：「总理要不就自愿同意亲自出席－－如果他没什么好隐瞒，他会这样做－－要不就是国会可以强迫他出席。」

杜鲁道6月25日宣布高达9亿加币（约新台币195亿元）的「加拿大学生服务补助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）计画，原意是要补贴因武汉肺炎疫情难以找到暑期工作的学生。参与计画的学生只要担任最多500小时的志工，最高就可以赚取5000加币。

但「加拿大学生服务补助金」计画遭披露是由WE Charity取得合约之后，随即遭到密切检视。杜鲁道的说法是，WE Charity获得联邦公务员推荐，且是唯一被认为有能力执行此计画的机构。

但杜鲁道仍因过去与WE Charity的关系招来批评，也遭控涉及利益冲突；而在消息进一步披露他的夫人、兄弟与母亲曾收取WE Charity合计30万加币的酬金之后，对他的指控更是越演越烈。

WE Charity承认曾支付近30万加币邀请杜鲁道的家人演说；杜鲁道自己则坦承，WE Charity取得这份合约的相关洽谈他也有参与。

加拿大伦理监督单位已在调查此事。这是3年来第3次杜鲁道深陷伦理风暴核心。

伦理监督专员先前发布的两份报告，认定杜鲁道违反利益冲突法（Conflict of Interest Act），一次是2017年他前往富豪阿加汗（Aga Khan）的私人岛屿度假，第2次则是去年试图影响工程业巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）一案的司法程序。

拉瓦棱的子公司被控透过贿赂，取得在利比亚的合约。

WE Charity表示，已退出「加拿大学生服务补助金」计画。根据「多伦多星报」（Toronto Star），该组织先前雇用超过450名约聘员工，现在这些员工都得被迫解雇。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP