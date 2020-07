美联邦政府将执行死刑 被害人家属希望暂缓

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿13日电) 美国巡回上诉法院允许联邦政府今天执行17年来第一起死刑,但被害人家属以2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情妨碍见证犯人伏法为由,将向最高法院申请暂缓执行。

47岁死刑犯丹尼尔・李(Daniel Lee)是白人至上主义者,曾在阿肯色州杀害一名枪枝经销商和妻子与8岁女儿,于1999年被定罪。

丹尼尔・李排定今天在印第安纳州特雷霍特监狱(Terre Haute)接受注射药物执行死刑。包括死亡女孩的外婆皮特森(Earlene Peterson)在内,被害者家属以疫情为由,要求延后执行死刑。

不过,第七巡回上诉法院(Court of Appeals for the Seventh Circuit)昨天解除印第安纳南区联邦地区法院(District Court for the Southern District of Indiana)发出的临时禁制令,允许执行死刑。

被害人家属的律师库鲁斯(Baker Kurrus)昨晚透过声明表示,死者家属将向最高法院提出上诉,希望把死刑延后到前往监狱安全无虞的时候再执行。

库鲁斯说,联邦政府让这家人必须在见证死刑的权利和自身健康安全之间作选择。

联邦监狱管理局(Federal Bureau of Prisons)昨天才宣布,特雷霍特监狱一名员工确诊2019冠状病毒疾病。

美国多数罪行都是在州的层级进行审判,但恐怖主义攻击或种族主义犯罪等重大案件,会交由联邦层级接手。联邦政府上次执行死刑是在2003年。

美国总统川普的政府已排定另外3场死刑,准备在未来几个月执行。政府并表示,是为了犯罪被害人采取行动。

