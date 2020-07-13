雷里达地方法院推翻加泰隆尼亚政府禁足令

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（法新社马德里13日电） 西班牙加泰隆尼亚自治区城镇雷里达（Lerida）地方法院，今天推翻了政府对当地16万人祭出的防疫禁足令。加泰隆尼亚政府官员正考虑对此采取行动。

加泰隆尼亚政府在面临当地塞格里亚县（Segria）2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫人数快速激增情况下，昨天对该县首府雷里达（Lerida）市内和周遭居民下达禁足令。

塞格里亚县位于巴塞隆纳（Barcelona）以西约150公里处，人口逾20万。当地于本月早些时候病例攀升，促使自治区官员于4日实施防疫限制，但疫情之后仍继续恶化。

为此，加泰隆尼亚政府12日下令，雷里达市及7个邻近地区的16万居民自午夜起居家禁足，但数小时后，雷里达地方法官便推翻这项命令，裁定此命令违法，声称只有中央政府能够实行这种限制。

加泰隆尼亚最高法院发推文指出：「雷里达地方法院决定不批准这些措施，理由是它们违法。」

尽管雷里达地方法院这项裁决可以上诉，但已引发加泰隆尼亚当局间摊牌。加泰隆尼亚自治区主席托拉（Quim Torra）指出，他「不会接受」这位法官的裁决。

加泰隆尼亚卫生部长佛吉斯（Alba Verges）则告诉地方电台：「我们正在研究如何以法律解决这个问题。」

西班牙目前已发现逾70起群聚感染，雷里达周遭地区群聚感染是最令人担忧之一。

© 2020 AFP