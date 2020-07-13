ESPN记者爆粗口传遭停职 詹姆斯推文相挺

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（法新社洛杉矶12日电） 美国体育频道ESPN记者「沃神」沃纳洛斯基日前回覆联邦参议员的电子邮件时爆粗口，据传遭到停职，NBA洛杉矶湖人队球星詹姆斯今天推文力挺沃神。

事情发生在本月10日，当时密苏里州联邦参议员霍利（Josh Hawley）公开致信NBA总裁席佛（Adam Silver）批评NBA与中国之间的关系，呼吁联盟允许球员在球衣背面放上支持军警和香港抗议民众的讯息。

此前，NBA宣布将开放球员在球季复赛时，将特定字句放在球衣上，声援「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反种族歧视运动。

沃纳洛斯基（Adrian Wojnarowski）回覆霍利办公室寄给他的电子邮件新闻稿，仅写下「去你的」（Fuck you），遭霍利截图放上推特。霍利还在推文中写道：「不要在ESPN面前批评中国，或表达对执法人员的支持，他们会很火大。」

沃纳洛斯基10日透过声明表示：「我很失礼，我犯了让我后悔不已的错误。我对自己的处理方式感到抱歉，我已立即联系霍利参议员，想直接向他本人致歉。」

「我也必须向我在ESPN的同僚道歉，因为我明白自己的行为令人无法接受，也不该波及他们之中的任何人。」

ESPN也在10日发出自己的声明，称沃纳洛斯基在回覆中爆粗口是「令人完全无法接受的行为」，表示公司内部将处理此事。

NBA将于7月底复赛，22队将在佛罗里达州奥兰多（Orlando）打完本季剩余赛程，「纽约邮报」（New York Post）报导，ESPN已经取消了沃纳洛斯基预定本周前往奥兰多赛事场地的计画。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）也报导，沃纳洛斯基可能停职1到2周，稍后才会前往奥兰多。

詹姆斯（LeBron James）今天加入其他NBA球员行列，在推文中写下「#放了老沃」（#FreeWoj）。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP