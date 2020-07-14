出发前采阴隔离 阿根廷57船员出海35天后离奇染疫

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（法新社布宜诺斯艾利斯13日电） 阿根廷一艘拖网渔船上57名船员出海35天后确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），但离奇的是所有船员在离港前检验均呈阴性并隔离2周，当局正在调查感染源。

阿根廷南部火地岛省（Tierra del Fuego）卫生部今天表示，拖网渔船「越前丸」（Echizen Maru）部分船员出现2019冠状病毒疾病典型症状后，这艘船返回港口。

根据卫生部说法，全船共61名工作人员，其中57名船员再度检测后确诊染疫。火地岛省的紧急行动委员会表示，另外有2名船员检测呈阴性，还有2人仍在等待筛检结果。目前已有2名船员住院。

然而令人费解的是，所有人员上船前皆曾在乌斯华雅市（Ushuaia）旅馆中强制隔离14天，隔离之前也都采检呈阴性。

火地岛省卫生官员阿法罗（Alejandra Alfaro）说：「难以推断这些船员为何会染疫，因为航行的35天他们完全没有接触陆地，而且物资也是仅从乌斯华雅港口送上船。」

这艘拖网渔船已停回乌斯华雅港口，船员在船上进行隔离。

阿根廷累计确诊病例昨天已超过10万例，死亡人数达1859人，多数病例集中在布宜诺斯艾利斯地区。

© 2020 AFP