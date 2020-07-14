卫斯布鲁克确诊哈登也传染疫 NBA复赛蒙阴影

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（法新社奥兰多13日电） NBA各队到奥兰多为复赛准备之际，联盟今天表示，有两名球员确诊。外媒报导，火箭双MVP卫斯布鲁克、哈登染疫，卫斯布鲁克稍早已推文证实。

美国职篮NBA的声明中提到，联盟在佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界（Disney World）为复赛规划的隔离园区，自7日以来陆续为322名球员做了2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，其中有2人的检测报告为阳性。

两名染疫球员已经离开迪士尼世界园区，在自家或独立的住所隔离。

稍早，休士顿火箭2016年-2017年球季的年度最有价值球员（MVP）卫斯布鲁克（Russell Westbrook）在推特（Twitter）上证实自己确诊的消息。

英国媒体SPORTbible网站报导，根据Elite Media Group消息，火箭2017年-2018年球季的年度MVP哈登（James Harden），新型冠状病毒筛检结果呈阳性反应。

根据法新社报导，火箭有几名球员未前往奥兰多，包括卫斯布鲁克、哈登和穆铁（Luc Mbah a Moute），但球队没有说明理由。

若哈登染疫一事获得证实，昔日在奥克拉荷马并肩作战的「雷霆三少」杜兰特（Kevin Durant）、卫斯布鲁克、哈登都成为这次疫情得受害者。

联盟表示，自1日起，NBA派员到各队主场所在地做筛检，期间共有19名球员的检测结果呈阳性反应。

那些确诊球员必须留在主场所在地，等到康复后才能结束居家隔离，并到奥兰多的NBA园区。

NBA因为疫情在北美大爆发，自3月停赛至今。

联盟重启球季，把剩余的例行赛、尚未开打的季后赛都挪到奥兰多，一处NBA准备的隔离园区进行。

© 2020 AFP