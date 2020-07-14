巴西总统受不了隔离 打算再次接受筛检

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（法新社巴西利亚13日电） 因2019冠状病毒疾病（COVID-19）采检阳性隔离近一周的巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天宣布，因为「受不了」隔离，打算再次采检。

波索纳洛今天在他位于首都巴西利亚的官邸晨曦宫（Alvorada Palace）接受美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil）电访时，他说，采检安排在明天，结果「应该数小时就会出炉，等待的时候我应该会很焦虑，因为受不了待在家这么单调的生活，太可怕了」。

疫情爆发以来，这位极右派总统就对疫情的严重性嗤之以鼻，还批评各州政府下达的封锁措施。

他今天受访时表示，他感觉「非常好」，没有发烧或呼吸困难，也没有出现失去味觉这种2019冠状病毒疾病的常见症状。

这位65岁的总统表示：「我不知道明天的新采检会不会确诊（病毒），但如果没事，我会回工作岗位。当然，如果状况完全相反，我会再等几天。」他还说，希望最长能在一周内恢复活动。

巴西目前是全球疫情第2惨重的国家，严峻程度仅次于美国。截至今天，巴西累计有180万人确诊，7万2833人病逝。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP