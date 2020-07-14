搭云霄飞车不尖叫很难吗？ 不！日游乐园主管做到了

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（法新社东京14日电） 为了防范疫情扩散，日本富士急高原乐园（Fuji-Q Highland）社长与富士急行社长，亲自示范搭云霄飞车时如何「尖叫在心里」，他们镇定的神情令人莞尔，宣传影片走红网路。

这2名主管分别是日本富士急高原乐园社长岩田大昌与当地交通运输公司富士急行社长堀内光一郎。影片走红后，富士急乐园营运商的发言人向法新社表示：「我们的游客现在搭乘云霄飞车时都保持安静。」

宣传影片中，堀内光一郎身穿全套西装，岩田大昌则穿衬衫打蝴蝶领结，2人坐得直挺挺且面无表情，过程中都很安静，只有风声及云霄飞车在爬行时轨道发出的喀喀声。

当云霄飞车往下冲时，堀内光一郎安静地用手整理头发，并不时拉着口罩，即使云霄飞车剧烈摇摆，他们2人一路都很安静。

当云霄飞车进站并结束旅程后，堀内光一郎将手从座位上的握把移开时，双手明显在发抖。

日本富士急乐园营运商在官网表示：「游乐园协会的指引要求民众避免大声讲话，我们接获『这很难或不可能做到』等抱怨，富士急乐园因此为大家示范。」

富士急乐园允诺，于云霄飞车在超过71公尺高处往下冲时所拍摄的照片，倘若游客没尖叫，购买时可以打折。（译者：陈家伦/核稿：刘学源）

© 2020 AFP