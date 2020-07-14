新冠肺炎全球超过57万人不治

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间14日11时（台湾14日晚间7时），全球至少57万3091人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1312万4130例。

疫情去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，其中至少706万3900人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

美国是疫情最严重国家，累计13万5615人病故、336万4547人确诊，至少103万1939人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（7万2833人丧生、188 万4967人染疫）、英国（4万4830人丧生、29万133人染疫）、墨西哥（3万5491人丧生、30万4435人染疫）及义大利（3万4967人丧生、24万3230人染疫）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3605例确诊、4634人不治，目前有7万8674人已康复。

从区域来看，欧洲累计20万2998死、285万7298例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计14万6581死、342万16例确诊；美国和加拿大累计14万4436死、347万2354例确诊。

亚洲累计4万4628死、181万6070例确诊；中东地区累计2万850死、93万6295例确诊；非洲累计1万3459死、61万271例确诊；大洋洲累计139死、1万1828例确诊。

© 2020 AFP