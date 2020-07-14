染疫痊愈后非永久免疫 研究发现抗体会消失

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（法新社巴黎13日电） 根据今天公布的研究报告，染疫的病患痊愈后，可能会在数月内丧失让他们避免再感染的免疫力。专家表示，这可能对于政府如何因应疫情产生「重大」影响。

伦敦国王学院（King's College London）研究人员领导的团队率先进行此类研究，他们检测超过90位2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病患的抗体浓度，观察浓度如何随时间变化。

血液检测显示，即使仅呈现轻微症状的患者，也对病毒产生一定程度的免疫反应。

在实验组中，60%患者在感染后数周，呈现「强大的」抗原抗体反应。

不过3个月后，仅16.7%维持高浓度的COVID-19中和抗体，而且有些患者的血液没有检测到抗体。

人体遭遇像是病毒等外在威胁时，会启动细胞追踪并消灭病原。

如此一来，人体即产生称之为抗体的蛋白质。这种蛋白质会设定针对人体正在对抗的特殊抗原发动攻击，就像是一副钥匙配一副特定的锁。

只要人体具备足够的抗体，就能防止再感染，给与人体免疫力。

不过这份研究报告显示，免疫力并非理所当然的，而且可能不会持续超过数月，就如同流感等其他病毒的情况。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP