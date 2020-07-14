疫情疑虑再起美中紧张升温 亚洲股市普遍收黑

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（法新社香港14日电） 由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情疑虑再起，加上美中紧张升温，亚洲股市今天普遍走低。

法新社报导，新加坡第2季经济萎缩41%的消息，迫使投资人开始正视严峻的现实。新加坡经济被视为区域指标。

全球股市在3月陷入低谷后急遽反弹上涨，主要是政府祭出的救市措施提振，加上市场预期解封后，世界经济料复苏的乐观情绪带动，但全球新增病例攀升令人忧心，促使多国政府恢复防疫封锁措施。

美国最富裕的加州已下令，各郡所有室内餐厅、酒吧及电影院必须再度停止营业；在洛杉矶郡等多个人口稠密的郡，教堂、健身房、购物中心、美发沙龙及非必要办公室也被告知需要关闭。

在此之前，德克萨斯州、亚利桑那州、佛罗里达州及其他美国大州也已实行新的防疫封锁措施。

与此同时，香港昨天宣布采取广泛的新防疫措施，以因应疫情复发。澳洲墨尔本已采取新封锁措施，雪梨则有新疫情迹象。

东京股市日经225指数下跌0.9%，收22587.01点；香港恒生指数下滑1.1%，收25477.89点；上海证券交易所综合指数下挫0.8%，收3414.62点。

雪梨股市下滑0.6%，首尔股市小跌0.1%，孟买股市挫跌1.6%，曼谷股市下跌0.6%，新加坡股市下滑0.4%，台北、雅加达及马尼拉股市近乎平盘，威灵顿股市则上涨0.5%。

© 2020 AFP