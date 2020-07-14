纾困支出庞大加上税收减少 美6月预算赤字创新高

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（法新社华盛顿13日电） 美国财政部今天表示，疫情纾困计画的庞大支出，加上个人与企业税收减少，促使联邦政府6月预算赤字飙升至8640亿美元，创下历来单月新高。

财政部今天公布报告，6月财政支出暴增至1.1兆美元，自去年10月1日以来，本财政年度头9个月的赤字达破纪录的2.74兆美元，较上年度同期暴增267%；今年6月预算赤字飙升至8640亿美元，超过美国史上大多数年度赤字，也刷新了4月创下单月历史新高的7380亿美元纪录。

财政部说，相较之下，美国政府2019年6月仅支出3420亿美元，预算赤字为80亿美元。2018年10月至2019年6月的赤字仅7470亿美元。

国会预算处（CBO）预测，本财年的财政缺口将高达3.7兆美元，远远超出2009年创下历史记录的1.4兆美元，政府当时投入巨资，带领美国摆脱2008年金融危机造成的衰退。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，政府纾困计画支出庞大，其中包括每周额外发放的600美元失业救济金，以及协助企业维持营运并支付员工薪水的「薪资保护计画」（Paycheck Protection Program），使美国6月预算赤字飙升。

根据报告，在6月的财政支出中，薪资保护计画的5110亿美元约占一半，这项计画为受到疫情冲击的小型企业提供免偿还贷款。

美国6月预算赤字暴增的另一个原因，是政府决定将今年个人和企业的缴税截止日期推迟到7月15日。

截至目前，本预算年度财政收入为2.26兆美元，比去年同期下滑13.4%；支出则为5兆美元，较一年前增加49.1%。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP