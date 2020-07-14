网疯传美议员机上未戴口罩 幕僚称仅喝咖啡拿下

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（法新社华盛顿13日电） 网路疯传美国参议员克鲁兹在飞机上没戴口罩的照片，今天美国航空公司表示，已联系克鲁兹论及公司防疫政策。克鲁兹的幕僚则说，克鲁兹当时在喝咖啡，因此脱下口罩。

美国航空公司（American Airlines）在声明中说：「虽然我们的政策不适用于饮食期间，但我们已和克鲁兹参议员取得联系，表明这项政策的重要性，这是我们致力保护旅行大众健康与安全的一环。」

共和党籍德州联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）的幕僚告诉美国媒体，被人拍到那张照片的当下，克鲁兹正在喝咖啡，因此他暂时脱下口罩。

法新社报导，在那张照片中，克鲁兹左手拿着咖啡，右手则是拿着手机使用，但画面中看不到口罩的踪影。

美国航空公司表示：「为了我们的顾客和机组员着想，我们要求在机上时必须遮盖脸部。」

「我们希望顾客选择与我们一起旅行时，他们能遵守我们的政策。」

美国航空公司不愿说明克鲁兹昨天是搭乘哪个航班，也不愿透露克鲁兹没喝咖啡的时候，是不是有戴着口罩。

戴口罩这件事最近几个月在美国已经被政治化。

美国总统川普数月来从未在公开场合戴口罩，直到本月11日他赴军医院探视受伤老兵，才首度出现他戴口罩亮相的画面。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）持续在美国肆虐，尤其在德州等南部地区疫情升温，卫生专家和科学家呼吁美国政治人物要以身作则遵守防疫规范。

共和党籍德州州长艾波特（Greg Abbott）已下达在公开场合必须戴口罩的命令，他先前一直不愿采取这项措施。

© 2020 AFP