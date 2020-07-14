芝加哥马拉松 受疫情影响取消

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（法新社洛杉矶13日电） 全球6大马拉松之一芝加哥马拉松的主办单位今天宣布，因2019冠状病毒疾病疫情取消，这是此赛事史上第2次取消。

芝加哥马拉松（Chicago Marathon）主办单位的决定其实已在各界意料之中，因为全球其他主要马拉松赛事皆有相同命运，都因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情取消或延期。

第43届芝加哥马拉松原订10月11日举行，原本估计吸引4万5000名跑者及轮椅运动员参加。

芝加哥市市长莱特夫特（Lori Lightfoot）说：「芝加哥马拉松是一年一度盛事，深受超过4万5000名跑者、成千上万志工及观众，和这座城市居民所喜爱。」

「就像所有芝加哥人一样，我个人对这项年度盛事未能如期举行感到失望，但不论如何，当芝加哥马拉松蓄满精力回到这座城市，再次带来另一场刺激赛事之际，我们期待再度迎来所有跑者和他们的加油团队。」

芝加哥马拉松上一次取消是在1987年，当时是因为失去赞助商而停办。

全球6大城市马拉松除了芝加哥马拉松外，还包括东京马拉松、波士顿马拉松、伦敦马拉松、柏林马拉松和纽约马拉松。

© 2020 AFP