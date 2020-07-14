英国冬季将掀第2波疫情 研究估计12万人死亡

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（法新社伦敦14日电） 科学家今天警告，根据「合理的最糟情况」，英国今年冬天发生第2波冠状病毒疫情，光是医院可能就会有12万人不治。

英国政府首席科学顾问瓦朗斯（Patrick Vallance ）委托英国医学科学院（Academy of Medical Sciences）所做的报告敦促各方立即采取行动，以减缓第2波疫情造成的冲击。

由于医院也在对抗季节性流感病例，第2波疫情将比这波疫情严重，今年9月到明年6月最多将造成12万人死亡。

这个模型是假设政府没有采取行动防止病例再度增加，且没有涵盖看护中心或更大社群的病故人数。

英国第一波疫情已造成近4万5000人病故，死亡人数为欧洲最多，在全球为第3高，仅次于美国与巴西。

最新预测是假设R值在9月后攀升到1.7所做出。R值指的是估计感染者将传染给多少人的数据。科学家也为R值为较低的1.5时做出模型，预测出届时将造成7万4800人死亡。

根据英国政府10日公布的最新数据，英国各地目前的R值介于0.7到0.9之间。

率领英国医学科学院研究的贺盖特（Stephen Holgate）说，将有12万人死亡的这个数字「不是预测，而是可能发生的事情」。

他说：「模型显示，今年冬天出现新一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情时，死亡人数将更高，不过，如果立即采取行动，出现这种情况的风险将降低。」

撰写这份报告的37名科学家说，政府必须立即做好准备，因为病例可能攀升将对卫生造成「严重风险」。

伦敦帝国学院（Imperial College London）学者甘尼（Azra Ghani）又说，冬天疫情可能将更糟糕，因为民众待在室内的时间更长，病毒更容易扩散开来。

报告呼吁在这两个月做好「密集准备」，以避免英国国家医疗保健服务（NHS）不堪负荷，包括将社区传染风险降到最低、展开公共资讯运动，以及确保前线医护与社会照护人员有足够的防护设备。

政府的采检、追踪与隔离计画也必须升级，还要配合监控，并确保暴露于风险中的个人和医护人员接种流感疫苗。（译者：张晓雯/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP