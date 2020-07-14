195亿政府合约未利益回避 加拿大总理公开道歉

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（法新社渥太华13日电） 加拿大慈善组织WE Charity取得9亿加币的政府合约，随后被踢爆与总理杜鲁道家族关系密切，曾支付钜额酬金给他家人。杜鲁道今天为没有回避讨论合约一事公开道歉。

杜鲁道政府于6月25日宣布签订高达9亿加币（约新台币195亿元）的「加拿大学生服务补助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）计画，原意是要补贴因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情难以找到暑期工作的学生。

昨天，加国反对党保守党（Conservative Party）要求杜鲁道出席下议院（House of Commons）财政委员会宣誓作证，说明合约一事。

WE Charity已坦承曾支付近30万加币邀请杜鲁道的母亲、妻子与兄弟演讲；杜鲁道自己则承认，WE Charity取得这份合约的相关洽谈，他也有参与。

这是杜鲁道3年多以来，面临第3次有关利益冲突的调查；而这项合约在宣布约一周后，WE Charity退出计画。

杜鲁道今天在记者会中表示：「我犯了错误，因为家族过往关系，在讨论合约时没有立即抽身；我真的感到抱歉。」

杜鲁道说，他知道母亲玛格丽特（Margaret）为WE Charity倡导有关心理健康议题，但他并不知道其中细节。

他表示：「母亲从各组织团体收取多少报酬，我并不知道，但我应该要知道的，对此我深感遗憾。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP